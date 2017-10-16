Terör örgütü PKK yandaşları AFP’yi bastı

FRANSA'NIN resmi haber ajansı Agence France Presse ’in ( AFP ) Paris’teki genel merkezi PKK yandaşları tarafından basıldı. Yaklaşık 20 kişilik PKK’lı grup, terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan’ın portreleri ile bir saat boyunca AFP’de eylem gerçekleştirdi. Terör örgütü yandaşları Öcalan lehine sloganlar atarak fotoğrafını binadan sarkıttı. Bu eylemler yapılırken PKK yandaşlarına polisin müdahale etmemesi dikkatlerden kaçmadı.

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