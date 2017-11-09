Terör örgütü DEAŞ operasyonu! 101 kişi gözaltına alındı

AA'nın haberine göre, Aralarında DEAŞ'a müzahir "Tatlıbal grubu" üyelerinin de bulunduğu zanlıların adreslerinde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu.

Merkez ilçeler ile Sincan, Etimesgut ve Çubuk'ta 250 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 245 şüpheliden 101'i gözaltına alındı.

ANKARA Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi koordinesinde, bin 500 polisin katılımıyla terör örgütü DEAŞ 'a yönelik operasyon düzenlendi.

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