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Terör örgütü DEAŞ operasyonu! 101 kişi gözaltına alındı

Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a büyük operasyon! 1500 polis katıldı, 101 gözaltı

Terör örgütü DEAŞ operasyonu! 101 kişi gözaltına alındı

Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a büyük operasyon! 1500 polis katıldı, 101 gözaltı

09 Kasım 2017 Perşembe 09:25
Terör örgütü DEAŞ operasyonu! 101 kişi gözaltına alındı
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ANKARA Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi koordinesinde, bin 500 polisin katılımıyla terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi.

Merkez ilçeler ile Sincan, Etimesgut ve Çubuk'ta 250 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 245 şüpheliden 101'i gözaltına alındı.

AA'nın haberine göre, Aralarında DEAŞ'a müzahir "Tatlıbal grubu" üyelerinin de bulunduğu zanlıların adreslerinde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu.

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Son Güncelleme: 09.11.2017 10:06
Anahtar Kelimeler:
Büyük OperasyonTerör örgütüDEAŞAnkara
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