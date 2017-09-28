Terör operasyonu: 3 tutuklama

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik sürdürülen çalışma kapsamında, örgütün Suriye yapılanması PYD/YPG içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü tespit edilen Suriyeli R.A.O, geçen hafta Esenyurt'ta yakalandı.
Ayrıca, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan E.A, Küçükçekmece Fatih Mahallesi'ndeki Sahil Parkı'nda yapılan kontrollerde gözaltına alındı.
Aynı suçtan aranan L.A. ise Ü.B.Ş. adına düzenlenen sahte pasaportlla yurt dışına gitmek isterken Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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