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Termometreler 32 dereceyi gösteriyor! Ege'de deniz keyfi

Muğla’nın Marmaris İlçesi’nde ekim ayında deniz keyfi devam ediyor

Termometreler 32 dereceyi gösteriyor! Ege'de deniz keyfi

Muğla’nın Marmaris İlçesi’nde ekim ayında deniz keyfi devam ediyor

07 Ekim 2017 Cumartesi 11:08
Termometreler 32 dereceyi gösteriyor! Ege'de deniz keyfi
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MARMARİS'TE yazdan kalma güneşli hava nedeniyle, sahillerde renkli görüntüler sürüyor. Hava sıcaklığının 26, deniz suyu sıcaklığırnın ise 21 derece olarak ölçüldüğü Marmaris’te güneşli havayı gören turistler ve Marmarisliler, soluğu deniz kenarında aldı.

Caddelere konumlandırılmış elektronik termometrelerin 32 dereceyi gösterdiği ilçede, Atatürk Caddesi’nden Turban Mevkii’ne kadar uzanan mavi bayraklı plajlarda, hareketlilik görüldü. Ekim ayında, sıcak havayı görenlerin bir kısmı şezlonglarına uzanıp, güneşlenip, kitap okuyarak dinlenmeyi tercih etti. Sahil yolunda şort ve bikinili yürüyüş yapan turistler, kiraladıkları bisikletlerle deniz manzarası eşliğinde pedal basanlar güneşli havanın tadını çıkardı. Heyecan arayanlar jet-ski, fly fish ve banana gibi su sporları aktiviteleri yaparken kimi turistler kafeteryalarda soğuk meşrubatlarını içti. Otel havuz başları ise plajları aratmayan kalabalıklara sahne oldu. Havuz başında ebeveynler şezlonglarda güneşlenirken çocuklar yüzdü, oyun

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MuğlaMarmaris
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