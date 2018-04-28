Termik santralde feci ölüm! 40 metre yükseklikten aşağı düştü

Orhaneli'ndeki termik santralde kazan bakım servisinde çalışan evli ve 3 çocuk babası Mehmet Salcı, bant yolundaki arızayı gidermeye çalışırken dengesini kaybederek yaklaşık 40 metre yükseklikten yere düştü. Salcı, olay yerinde yaşamını yitirdi. Salcı'nın cesedi savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturmaya başlandı.

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