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Temizlikçi olarak çağrıldılar, fuhuşa sürüklendiler

Marmaris'te polisin bir apart otele düzenlediği operasyonda aralarında Kırgızistan vatandaşı 2 kadının da aralarında bulunduğu toplam 4 kişi fuhuş suçundan gözaltına alındı. Temizlik işçisi olarak getirildiklerini iddia eden kadınlar, kendilerine zorla fuhuş yaptırıldığını söyledi

Temizlikçi olarak çağrıldılar, fuhuşa sürüklendiler

Marmaris'te polisin bir apart otele düzenlediği operasyonda aralarında Kırgızistan vatandaşı 2 kadının da aralarında bulunduğu toplam 4 kişi fuhuş suçundan gözaltına alındı. Temizlik işçisi olarak getirildiklerini iddia eden kadınlar, kendilerine zorla fuhuş yaptırıldığını söyledi

18 Temmuz 2017 Salı 17:42
Temizlikçi olarak çağrıldılar, fuhuşa sürüklendiler
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İLÇE Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Hatipirimi Mahallesi’ndeki 20 odalı bir apart otelde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
 
Saat 02.00 sıralarında otele operasyon düzenleyen polis, fuhuş yaptıkları belirlenen Kırgızistan vatandaşı T.B. (23) ve B.D. (44) ile kadınlarla birlikte olduğu belirlenen C.Y. (27) ve H.Y.’yi (23) gözaltına aldı.Kırgızistan vatandaşı iki kadın verdikleri ifadede, Marmaris’te ev ve iş yeri temizliği için ‘Maya’ adlı bir kadın aracılığıyla ülkelerinden geldiklerini ve zorla fuhuş yaptırıldıklarını iddia etti.
Yabancı uyruklu kadınlarla birlikte olan C.Y. ve H.Y., emniyetteki işlemler ardından 250’şer lira idari para cezası kesilip serbest bırakıldı.
 
Doktor kontrollerinde bir bulaşıcı hastalığı olmadığı belirlenen iki kadın, fuhuş yaptıkları iddiasıyla sınır dışı edilmek üzere Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.
 
Zorla fuhuş yaptırdığı iddia edilen kadının yakalanması için çalışma başlatıldı.

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TemizlikciFuhuşMarmarisKırgızistanİlçe Emniyet Müdürlüğü
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