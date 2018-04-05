Temizlik görevlisinden hayat kurtaran müdahale



OLAY, 25 Ekim 2017’de Samsun’da meydana geldi. Çay fabrikasında muhasebeci olarak çalışan Yaşar Topal, evde beyin kanaması geçirdi. Ağzından köpükler çıkan ve dili boğazına kaçan Topal’ın evdeki kızı annesini arayarak durumu haber verdi. Evi, hastanenin yakınında bulunan Yaşar Topal’ın eşi Hava Topal, şans eseri Sağlık İl Müdürlüğü Gazi Devlet Hastanesinde temizlik görevlisi olarak çalışan işçinin arabasına binerek eve gitti.

Temizlik görevlisi Ünal Öz, yardımı dokunabileceği düşüncesiyle telaşlı kadının peşinden eve gitti. Ailenin panik yaptığını ve Yaşar Topal’ın zor durumda olduğunu gören Ünal Öz, hastanede aldığı ilk yardım derslerinden öğrendiği hayat kurtarma tekniklerini kullanarak, beyin kanaması geçiren ve dili boğazına kaçan Yaşar Topal’ın hayatta kalmasını sağladı. Yapılan müdahalenin ardından tekrar nefes almaya başlayan Yaşar Topal, 112 Acil Servis ekipleri tarafından OMÜ Tıp Fakültesine götürülerek ameliyata alındı. Olayın ardından kendilerine yardım eden kişiyi tedavi gördükleri hastanede temizlik görevlisi olarak gören Hava Topal, Ünal Öz’e teşekkür etti.

“Temizlik görevlisi eşimin hayatını kurtardı”

Temizlik görevlisinin eşinin hayatını kurtardığını ifade eden Yaşar Topal’ın eşi Hava Topal, “Annem için hastaneye gelmiştim. Hastanede kızım aradı ve eşimin durumunu anlattı. Haberi alır almaz, hastaneden dışarı fırladım ve önüme gelen ilk arabayı durdurdum. Arabada bulunan Ünal bey, beni eve götürdü. Sadece götürmekle kalmadı, benimle birlikte eve çıkarak eşime müdahale etti. Eşimin ağzını açtı, köpüklerini boşalttı. Ambulans gelene kadar ne yapılması gerekiyorsa yaptı. Kendisine her zaman dua ediyorum. Eşimin hayatının kurtulmasını Ünal beye borçluyum. Zor durumda bulunan bir insanı gideceği yere götürmek insani bir şeydir ama onunla beraber gelip de hastaya müdahale etmek apayrı bir konu. Eşimin şu anda hayatta olması önce Allah’a daha sonra da Ünal beye ait. Ambulans gelene kadar, eşimin boğulmasını, dilinin geri kaçmasını Ünal bey engelledi. Ben o panikle elimle ağzını açmaya çalışıyordum. Ünal bey gelip tahta kaşıkla eşimin ağzını açtı ve onu hayatta tutmayı başardı” dedi.

“Öğrendiğim ilk yardım dersleri ile hastanın hayatını kurtardım”

Aldığı ilk yardım derslerinin hastaya müdahale etmede çok faydalı olduğunu vurgulayan 13 yıldır hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan Ünal Öz, “Ben hastaneden nöbetten çıktım. Üzerimi değişerek eve gitmek için arabama bindim. Çok az bir mesafe ilerledim, 2 kadın önüme çıktı. ‘Eşim evde kalp krizi geçiriyor. Ne olduğunu bilmiyoruz. Bizi eve atar mısınız?’ dediler. Ben de hiç düşünmeden insanlık görevimizi yerine getirdim. Çok kısa bir sürede eve vardık. ‘Yalnız bırakmayayım’ dedim. Onların peşinden eve çıktım. Hastanın durumunun çok fena olduğunu gördüm. Evde bir de yaşlı teyze vardı. Panikten kimse bir şey yapamıyordu. Ben de hemen hastayı yan çevirdim. Sonra hastanın dilinin içeriye kaçtığını fark ettim. Dilini ısırmasın diye aklıma tahta kaşık geldi. Takta kaşığı ağzına koydum ve dilini geri çektim. Bunları İl Sağlık Müdürlüğünün verdiği eğitimlerden öğrendim. Daha sonra kısa sürede 112 Acil Servis ekipleri geldi. Onlarla birlikte yine bir müdahale yaparak hasta hastaneye kaldırıldı. Aldığımız eğitimler, ilk yardım ve hastaya müdahale eğitimiydi. Bu eğitimler bir insanın kurtulmasında vesile oldu” diye konuştu.

Gazi Devlet Hastanesi yetkilileri, beyin kanaması geçiren Yaşar Topal’ın Şubat ayından beri hastanede tedavi gördüğünü, artık gözleriyle tepki vermeye başladığını, bundan sonraki süreçte hastanın taburcu olacağını, tedavinin fizik tedavi ve rehabilitasyon olarak devam edeceğini söylediler.