TEM'i kilitleyen kaza! Sürücünün rahatlığını görenler şaştı kaldı

OKMEYDANI TEM Bağlantı Yolu Kemerburgaz yol ayrımında iki hafriyat kamyonu çarpıştı. Kamyonda sıkışan sürücünün, kurtarma çalışmaları sırasında elinde sigarayla beklemesi ilginç görüntülere neden oldu.

ÇARPMANIN ETKİSİYLE KAMYONDA SIKIŞTI

Kaza, saat 12.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Nami Sarı'nın kullandığı hafriyat kamyonunun önünde seyreden cip, kavşakta yolu şaşırınca ani fren yaptı. Bunun üzerine Nami Sarı da fren yaptı. Bu sırada arkadan gelen hafriyat kamyonu duramayarak Sarı'nın kullandığı kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle Hüseyin Kurt sürücü bölümünde sıkıştı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.



HABERİ DUYAN ARKADAŞLARI KOŞTU

Yaralı sürücü yarım saatlik çalışma sonucu sıkıştığı yerden kurtarıldı. Hafriyat kamyonundan yürüyerek çıkan Hüseyin Kurt, tedbir amaçlı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayı haber alan Hüseyin Kurt'un kamyoncu arkadaşları da olay yerine geldi.

''TEDBİR AMAÇLI HASTANEYE GİTTİ''

Arkadaşlarının sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenen kamyoncular rahat bir nefes aldı. Kazayı öğrenerek olay yerine gelen Yusuf Atmaca,"Önünde seyreden cip yolu şaşırarak durmuş. Arkadan gelen hafriyat kamyonları da duramayarak birbirlerine vurmuş. Cip durmayarak yoluna devam etmiş. Polis olay yerinden kaçan aracı araştırıyor. Arkadaşımızın durumu iyi tedbir amaçlı hastaneye gitti" dedi.

SIKIŞTIĞI YERDE SİGARA İÇMEYE DEVAM ETTİ

Öte yandan araç içinde sıkışan sürücüyü çıkarma çalışmaları sürerken, sürücünün bu sırada sigara içmeye devam etmesi ilginç bir görüntü oluşturdu.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Yaşanan kaza nedeniyle Okmeydanı Hasdal istikametinde uzun araç ve kamyon trafiği oluştu. Trafik kontrollü olarak veriliyor.