TEM'de büyük kaza! İstanbul yönünde trafik tamamen durdu

Karayolları ekipleri yolu ulaşıma açmak için çalışma başlatırken, kazada yaralanan sürücüler ile TIR'da bulunan Süleyman Çoban, ambulanslarla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Yaralıarın sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TIR, yolda yan dönerken, kamyon çarpmanın etkisiyle devrildi. Kamyonun kasasındaki asfalt ile TIR'daki sebzelerin bir kısmı yola saçıldı. Kaza nedeniyle İstanbul yönü ulaşıma kapandı. Sürücüler, tünel girişinden Ankara yönüne yönlendirilip Abant Kavşağı'dan D-100 karayoluna çıkarıldı. 3 KİŞİ YARALANDI

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