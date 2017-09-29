Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 26°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
102984
ALTIN
146.962
DOLAR
3.5584
STERLİN
4.7417
EURO
4.2002
30 Eylül 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
30 Eylül 2017 Alanya -...
Kalp hastalarına seks uyarısı
Kalp hastalarına seks uyarısı
Uçan balonlarda ölümcül tehlike...
Uçan balonlarda ölümcül tehlike...
banner468

TEM'de büyük kaza! İstanbul yönünde trafik tamamen durdu

TEM otoyolu Bolu Dağı Tüneli çıkışında TIR ile kamyonun çarpışmasıyla 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından, TEM'in İstanbul yönü ulaşıma kapandı

TEM'de büyük kaza! İstanbul yönünde trafik tamamen durdu

TEM otoyolu Bolu Dağı Tüneli çıkışında TIR ile kamyonun çarpışmasıyla 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından, TEM'in İstanbul yönü ulaşıma kapandı

29 Eylül 2017 Cuma 16:34
TEM'de büyük kaza! İstanbul yönünde trafik tamamen durdu
banner404

TEM yolunun  Bolu Dağı Tüneli çıkışında sebze yüklü TIR ile sıcak asfalt taşıyan kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle TEM'in  İstanbul yönü ulaşıma kapandı.

BOLU DAĞI TÜNELİ ÇIKIŞINDA MEYDANA GELDİ

Kaza, saat 14.30 sıralarında TEM yolunun  Bolu Dağı Tüneli çıkışında meydana geldi.  İstanbul yönüne giden Ali Eryılmaz yönetimindeki sebze yüklü TIR, önde giden 51 yaşındaki Ersin Kalkaplıoğlu'nun kullandığı sıcak asfalt yüklü kamyonun kasasına çarptı.
İSTANBUL YÖNÜNDE TRAFİK DURDU

TIR, yolda yan dönerken, kamyon çarpmanın etkisiyle devrildi. Kamyonun kasasındaki asfalt ile TIR'daki sebzelerin bir kısmı yola saçıldı. Kaza nedeniyle  İstanbul yönü ulaşıma kapandı. Sürücüler, tünel girişinden  Ankara yönüne yönlendirilip Abant Kavşağı'dan D-100 karayoluna çıkarıldı.
3 KİŞİ YARALANDI

Karayolları ekipleri yolu ulaşıma açmak için çalışma başlatırken, kazada yaralanan sürücüler ile TIR'da bulunan  Süleyman Çoban, ambulanslarla  İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Yaralıarın sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Tem OtoyoluBolu Dağı Tüneli çıkışıİstanbulTrafik Kazası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
5 katlı apartmanda korkutan yangın
5 katlı apartmanda korkutan yangın
Kız kaçıran 2 kişi polis tarafından vurularak engellendi!
Kız kaçıran 2 kişi polis tarafından vurularak engellendi!
Keçiye tecavüz iddiası
Keçiye tecavüz iddiası

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim