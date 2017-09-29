TEM'de büyük kaza! İstanbul yönünde trafik tamamen durdu

TEM yolunun Bolu Dağı Tüneli çıkışında sebze yüklü TIR ile sıcak asfalt taşıyan kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle TEM'in İstanbul yönü ulaşıma kapandı.
BOLU DAĞI TÜNELİ ÇIKIŞINDA MEYDANA GELDİ
Kaza, saat 14.30 sıralarında TEM yolunun Bolu Dağı Tüneli çıkışında meydana geldi. İstanbul yönüne giden Ali Eryılmaz yönetimindeki sebze yüklü TIR, önde giden 51 yaşındaki Ersin Kalkaplıoğlu'nun kullandığı sıcak asfalt yüklü kamyonun kasasına çarptı.
İSTANBUL YÖNÜNDE TRAFİK DURDU
TIR, yolda yan dönerken, kamyon çarpmanın etkisiyle devrildi. Kamyonun kasasındaki asfalt ile TIR'daki sebzelerin bir kısmı yola saçıldı. Kaza nedeniyle İstanbul yönü ulaşıma kapandı. Sürücüler, tünel girişinden Ankara yönüne yönlendirilip Abant Kavşağı'dan D-100 karayoluna çıkarıldı.
3 KİŞİ YARALANDI
Karayolları ekipleri yolu ulaşıma açmak için çalışma başlatırken, kazada yaralanan sürücüler ile TIR'da bulunan Süleyman Çoban, ambulanslarla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Yaralıarın sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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