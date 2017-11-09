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9 Kasım 2017 Perşembe - Günlük Burç Yorumu
9 Kasım Günlük Burç Yorumu
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Telefonunu bakıma verdi! Özel fotoğrafları ele geçirildi...

İstanbul Mecidiyeköy'de cep telefonuna ekran koruyucu takması için verdiği cep telefoncu telefonunu kopyaladı ve genç kadının başına gelmeyen kalmadı

Telefonunu bakıma verdi! Özel fotoğrafları ele geçirildi...

İstanbul Mecidiyeköy'de cep telefonuna ekran koruyucu takması için verdiği cep telefoncu telefonunu kopyaladı ve genç kadının başına gelmeyen kalmadı

09 Kasım 2017 Perşembe 12:04
Telefonunu bakıma verdi! Özel fotoğrafları ele geçirildi...
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BİR çocuk annesi genç kadının özel görüntülerinin bulunduğu cihazı seyyar bir telefoncuya bıraktı ve o günden sonra hayatının kabusunu yaşadı. Telefonunda bazı hareketlenmeler hissettiğini  durup dururken telefonun ışığının açıldığını söyleyen genç kadın "telefonla konuşurken arkadan bip sesi geliyordu. En sonunda da telefonumun pili şişti" dedi. Telefonundaki tuhaflıklarını geçmemesi üzerine başka bir telefoncuya giden kadın öğrendikleriyle şok oldu. Çünkü telefonu başka bir telefoncu tarafından sanal takipteydi.
Genç kadın başına gelenleri anlatırken "Bana ait olan görüntüleri bir şekilde alıp onunla arkadaşlık kurmadığım, birlikte olmadığım için bana bunlarla şantaj yaptı... Dedi ki seni mahvederim, görüntülerini internete sızdırırım. Korsan yazılım yüklüyor içine, WhatsApp'ımı da kopyalıyor. Ondan sonra da telefonlarımı resimlerimi her şeyi ele geçiriyor bu programla. " şeklinde konuştu.
 
'TELEFONUMDA NORMAL OLAMAYAN GÖRÜNTÜLER VARDI' 
Genç kadının telefonunu ele geçiren zanlı "Benimle konuşmazsan seni mahvederim... Görüntülerin artık bende internete yüklerim hepsini ona göre..." şeklinde mesajlar atarak şantaj yaptı.  Genç kadının telefonunda olan resimler için "normal olmayan görüntüler de vardı. Kullanamayacağınız eşinizle birlikte olduğunuz farklı görüntüleriniz vardır yani ki onlar vardı." ifadelerini kullandı.  
 
Yapılan şikayetin ardından genç kadının telefonunu ele geçiren zanlı "özel hayatı ihlal, şantaj ve tehdit" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İstanbulMecidiyeköy
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