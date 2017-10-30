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Telefonla taciz ettiği kadın avukat çıkınca soluğu mahkemede aldı

İstanbul'da bankada işlem yaptıran kadın avukatın numarasını duyup gizlice kaydeden ve mesajla rahatsız eden genç, kadın avukatın şikayetiyle mahkemelik oldu

Telefonla taciz ettiği kadın avukat çıkınca soluğu mahkemede aldı

İstanbul'da bankada işlem yaptıran kadın avukatın numarasını duyup gizlice kaydeden ve mesajla rahatsız eden genç, kadın avukatın şikayetiyle mahkemelik oldu

30 Ekim 2017 Pazartesi 08:30
Telefonla taciz ettiği kadın avukat çıkınca soluğu mahkemede aldı
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BANKADA telefon numarasını duyduğu kadın avukata mesaj atarak rahatsız eden 27 yaşındaki genç davalık oldu. Kadın avukatla göz göze geldiğinde kendisinden hoşlandığını sandığını belirten genç, özür diledi.

AVUKAT KADININ CEP TELEFONUNU GİZLİCE KAYDETTİ

Olay, geçtiğimiz günlerde  İstanbul Adliyesi'nde meydanda geldi. 27 yaşındaki B.A. işletmecilik yapıyordu. Bir alacak mevzusu nedeniyle icralık olan genç adam, olay günü İcra Dairesi'ne başvurdu. İcra takip ücretini yatırmak için adliyedeki bankaya giden B.A., burada N.A. isimli avukatı gördü. 24 yaşındaki genç avukat, bu sırada müvekkiline ait bir dosya için harç yatırıyordu. Gişedeki memur avukatın cep telefon numarasını isteyince B.A., telefonu kaydetti.

MESAJ ÇIKTILARIYLA SAVCILIĞA BAŞVURDU

Nurseli A.'ya birkaç saat sonra bir mesaj geldi. Mesajda "N'aber, nasılsın" yazıyordu. Genç avukat numaraya tanımadığını belirten bir mesaj attıktan sonra kendini tanıtan B.A., bankada yaşadığı o anı anlattı. Duydukları karşısında sinirlenen N.A. numarasını silmesini söyleyerek görüşmeyi sonlandırdı. Fakat ısrarlı olan B.A., mesaj atmaya devam etti. Mesaj çıktılarıyla birlikte savcılığa başvuran genç avukat, kendisini rahatsız eden B.A.'nın cezalandırılmasını istedi. Genç kadının şikâyeti ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında B.A.'nın ifadesine başvuruldu.

"BENDEN HOŞLANDIĞINI DÜŞÜNDÜM"

B.A., bankada yaşadıkları anı anlatarak, "İşlem sırasında kendisiyle göz göze geldik. Ben de ilgilendiğini düşündüm. Yüksek sesle telefon numarasını verdiğinde emin oldum. Fakat bana tepki gösterdi. Benden hoşlandığını düşünmüştüm. Özür dilerim" dedi. Yürütülen soruşturma sonunda B.A. hakkında 'kişilerin huzur ve sükûnunu bozma' suçu kapsamında iddianame düzenlendi. Dava ilerleyen günlerde  Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

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BankaAvukatMesajTaciz
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