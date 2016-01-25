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Telefon gasbına 8 yıl hapis cezası

Kayseri’de, ‘beden bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı yağma, silahla yağma’ suçundan yargılanan bir kişi 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kararı duyan tutuklu sanık M.Y. ‘Lütfen çocuğum var yapmayın’ dedi

Telefon gasbına 8 yıl hapis cezası

Kayseri’de, ‘beden bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı yağma, silahla yağma’ suçundan yargılanan bir kişi 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kararı duyan tutuklu sanık M.Y. ‘Lütfen çocuğum var yapmayın’ dedi

25 Ocak 2016 Pazartesi 14:45
Telefon gasbına 8 yıl hapis cezası
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3.Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında tutuklu sanık M.Y. (40) mahkeme salonunda hazır bulundu. Tutuklu sanık M.Y.(40)mahkemedeki savunmasında “Benim ailevi sorunlarım vardı. Eşim evi terk edip çocuklarla birlikte babasının evine gitmişti. Bende olay günü eşimi almaya Felahiye’ye gidecektim fakat param yoktu. Para istemek için bir arkadaşımı aramam gerekiyordu. Benim telefonum olmadığı için parka oturan Ş.O.’yu gördüm, yanına gidip telefonunu istedim, o da verdi. Ailevi sorunlarım olduğu için ailemi kurtarmak için yardım istedim. Kötü bir amacım yoktu. Karşıdaki kişiyi mağdur ettiğim için çok pişmanım” dedi.
Mağdur Ş.O. (16) ise, “Olay günü parkta otururken M.Y. yanıma geldi. Arkadaşını araması gerektiğini söyleyip telefonumu istedi. Arkadaşını aradı ama ulaşamadı. ‘Başka bir yere gidelim birinden para alacağım’ dedi. Gittiğimiz yerde bana ‘telefonunu alıyorum 15 dakika sonra geri getireceğim’ dedi ama geri gelmedi” diyerek olayı anlattı.
Mahkeme heyeti tarafından yapılan yargılama sonucunda tutuklu sanık M.Y.(40) 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kararı duyan sanık M.Y. ‘Lütfen çocuğum var yapmayın’ dedi. 


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Son Güncelleme: 25.01.2016 14:50
Anahtar Kelimeler:
Hapis CezasıTelefon Gaspı
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