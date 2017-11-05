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Telefon dolandırıcıları yakalandı

İzmir'de iki kişiyi telefonla arayarak dolandırdıkları iddia edilen 17 kişi, polisin İzmir ve Şanlıurfa'da düzenlediği operasyonla yakalandı

Telefon dolandırıcıları yakalandı

İzmir'de iki kişiyi telefonla arayarak dolandırdıkları iddia edilen 17 kişi, polisin İzmir ve Şanlıurfa'da düzenlediği operasyonla yakalandı

05 Kasım 2017 Pazar 16:29
Telefon dolandırıcıları yakalandı
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EDİNİLEN bilgiye göre, 6-28 Şubat tarihleri arasında A.D. (56) ve C.D.’nin (78) kendilerini İzmir Cumhuriyet Başsavcılığında görevli savcı olarak tanıtan şahıslar tarafından toplam 1 milyon 65 bin TL paralarının dolandırılması ile ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İzmir'in Kemalpaşa ile Menemen ilçelerinde dört adrese, Şanlıurfa il merkezi ve Akçakale ile Harran ilçelerinde 18 adrese 26 Ekim'de operasyon düzenlendi. Operasyonda İzmir'de İ.A. (24), M.K. (42), A.K. (27), H.Ç. (19) ve M.Ş.A. (57), Şanlıurfa ili ve ilçelerinde ise İ.A. (49), H.Y. (40), Y.Y. (21), H.B. (30), A.Y. (65), N.Ç. (46), S.K. (48), O.A. (61), M.Ö. (32), İ.H.Ç. (32), H.Y. (21) ve H.Ç. (23) yakalandı. Olaylar ile ilgili olduğu tespit edilen 3 şüphelinin ise benzer suçlardan cezaevinde bulunduğu tespit edildi. Şahısların üstlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 39 adet cep telefonu, 11 adet simkart, bir adet laptop bilgisayar, 3 adet flash bellek, 5 adet hafıza kartı, 47 bin 250 TL, 5 adet burma bilezik, 2 adet küpe, 4 adet yüzük ve 8 adet cumhuriyet altını ele geçirildi. M.K.’nın yapılan üst aramasında ise dolandırıcılık olayında kullanıldığı tespit edilen bir adet cep telefonu bulundu. A.K., M.Ş.A., İ.A., H.Y., H.B., A.Y., N.Ç., S.K., O.A., M.Ö., İ.H.Ç. ve H.Ç. alınan ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, M.K., Y.Y., H.Y., H.Ç. ve İ.A. ise tutuklandı

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Anahtar Kelimeler:
İzmirTelefon Dolandırıcılarışanlıurfa
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