Tekstil fabrikasında yangın

ALINAN bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesi Yeni Sanayi Sitesi’nde yer alan bir tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çalışanların ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine geçen itfaiye ekipleri, yangının üst katlara sıçramasını önledi.

Kontrol altına alınan yangında ölen ya da yaralanan olmaz iken, maddi hasar oluştu.