Tekstil fabrikasında korkutan yangın

EDİNİLEN bilgiye göre, Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi girişinde bulunan bir tekstil fabrikasının hallaç döner filtrelerinin bulunduğu kısımda bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanların yükselmesiyle fark edilen yangına önce fabrika işçileri müdahale etti. Fabrika yetkilileri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, yangının fabrikanın diğer bölümlerine sıçramasını engelledi. Yangının büyümeden söndürülmesi işçiler ve fabrika sahiplerine rahat bir nefes aldırdı.

Yangında maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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