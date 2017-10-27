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Tekstil fabrikasında doğalgaz sızıntısı: 37 işçi hastanelik oldu

Denizli'de bir tekstil fabrikasında doğalgaz dolumu sırasında meydana gelen sızıntıdan etkilenen 37 işçi hastaneye kaldırıldı

Tekstil fabrikasında doğalgaz sızıntısı: 37 işçi hastanelik oldu

Denizli'de bir tekstil fabrikasında doğalgaz dolumu sırasında meydana gelen sızıntıdan etkilenen 37 işçi hastaneye kaldırıldı

27 Ekim 2017 Cuma 12:45
Tekstil fabrikasında doğalgaz sızıntısı: 37 işçi hastanelik oldu
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DENİZLİ'NİN Merkezefendi ilçesi,  Kumkısık Mevkisi'ndeki, bir holdinge ait tekstil fabrikasında, doğalgaz dolumu sırasında meydana gelen sızıntıdan etkilenen 37 işçi, hastanelere kaldırıldı.

Ayrıntılar geliyor...

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