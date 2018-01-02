Tekstil atölyesindeki yangın mahalleliyi sokağa döktü

EDİNİLEN bilgiye göre, merkez Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın giriş katında bulunan tekstil atölyesinde sobadan yangın çıktı. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede bölgeye intikal ederek 3 araçla yangına müdahale etti. Yangın büyümeden söndürülmesine rağmen vatandaşlar uzun süre olay yerinden ayrılmadı. Dumandan etkilendiği öğrenilen bir kişi 112 ekipleri tarafından Şevket Yılmaz Hastanesi’ne kaldırıldı.

Arabayatağı Muhtarı Mehmet Selim Sevim, yangının kömür sobasından çıktığını iddia ederek, “İtfaiye ekiplerine çok teşekkür ediyorum. Haber verdikten çok kısa süre sonra buraya gelerek yangına müdahale ettiler. Biraz geç kalınsaydı yangın büyüyebilirdi” diye konuştu.

Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.