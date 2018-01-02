Tekstil atölyesindeki yangın mahalleliyi sokağa döktü

EDİNİLEN bilgiye göre, merkez Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın giriş katında bulunan tekstil atölyesinde sobadan yangın çıktı. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede bölgeye intikal ederek 3 araçla yangına müdahale etti. Yangın büyümeden söndürülmesine rağmen vatandaşlar uzun süre olay yerinden ayrılmadı. Dumandan etkilendiği öğrenilen bir kişi 112 ekipleri tarafından Şevket Yılmaz Hastanesi’ne kaldırıldı.
Arabayatağı Muhtarı Mehmet Selim Sevim, yangının kömür sobasından çıktığını iddia ederek, “İtfaiye ekiplerine çok teşekkür ediyorum. Haber verdikten çok kısa süre sonra buraya gelerek yangına müdahale ettiler. Biraz geç kalınsaydı yangın büyüyebilirdi” diye konuştu.
Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.