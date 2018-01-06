Tekel markette silahlı kavga; 1 ölü, 1 yaralı

OLAY, Bahçelievler Mahallesi Dumanlı Sokak içerisinde bulunan bir tekel markette yaşandı. İddialara göre marketi Ayhan Köle (33) ile Savaş K. işletiyordu. Gecenin ilerleyen saatlerinde tekel markete gelen kimliği belirsiz kişi ile taraflar arasında tartışma çıktı. Bunun üzerine kimliği belirsiz kişi silah çıkararak Ayhan Köle ile Savaş K.'ya ateş açtı. Marketten yaralı şekilde çıkan iki işletmeci, sokağın başına kadar geldi. Ayhan Köle fazla kan kaybından yere yığılarak hayatını kaybederken, Savaş K. olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, Ayhan Köle'nin cesedi otopsi yapılmak üzere Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri olayın ardından kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.