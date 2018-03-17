Tek motorlu uçak, yaşlı kadının evine düştü: 10 ölü

Polis sözcüsü John Bulalacao ise, uçağın 80 yaşındaki bir kadının evinin üzerine düştüğünü söyledi.

Filipinler'in başkenti Manila'da küçük bir uçak düştü. Sivil Havacılık İdaresi Sözcüsü Eric Apolonio , Lite Air Express 'e ait Piper 23 Apache tipi tek motorlu uçağın yerleşim yerine düştüğünü kaydederek, 5'i yerleşim bölgesinde olmak üzere 10 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

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