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'Tek millet, tek bayrak, tek vatan yolumuza devam edeceğiz'

Başbakan Yıldırım, "80 milyon, 780 bin kilometrekare vatan toprağında tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet olarak evelallah yolumuza devam edeceğiz." dedi

'Tek millet, tek bayrak, tek vatan yolumuza devam edeceğiz'

Başbakan Yıldırım, "80 milyon, 780 bin kilometrekare vatan toprağında tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet olarak evelallah yolumuza devam edeceğiz." dedi

30 Eylül 2017 Cumartesi 19:10
'Tek millet, tek bayrak, tek vatan yolumuza devam edeceğiz'
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BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'na, babasının vefatı nedeniyle taziye ziyaretinde bulundu.

Yaklaşık 1 saat süren ziyaretin ardından Yıldırım, beraberindeki protokol üyeleriyle Başiskele ilçesi Yuvacık Mahallesi'ndeki bir kahvehaneye geçti.

Burada vatandaşlara hitap eden Yıldırım, buraya ilk kez 15 Temmuz darbe girişiminden 1 hafta önce geldiğini hatırlattı.

O gün de burada vatandaşlarla sohbet ettiğini anlatan Yıldırım, "İkramda bulundunuz. O zaman da yine bir taziye için gelmiştim. Bir kardeşimizin annesinin cenazesine gelmiştik. Şimdi de 10 yıl boyunca Yuvacık'ta belediye başkanlığı yapmış, Kocaeli'mizin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı halen 3. dönem devam ettiren İbrahim Bey'in muhterem babasının vefatı dolayısıyla taziyeye geldik. Allah merhuma rahmet eylesin, mekanını cennet eylesin." diye konuştu.

Yıldırım, bu vesileyle de buradaki vatandaşları görmenin tekrar nasip olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Sizlerle görüşüp hasbihal edip yolumuza, programımıza inşallah devam edeceğiz. Ben şahsıma ve arkadaşlarıma bize gösterdiğiniz bu sıcak karşılama, ev sahipliği için teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum. İşte biz böyleyiz, biriz, beraberiz, kardeşiz birlikte Türkiye'yiz. Aynen böyle olmaya devam ettikçe bize hiç kimse zarar veremez. 80 milyon, 780 bin kilometrekare vatan toprağında tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet olarak evelallah yolumuza devam edeceğiz. Sizlere milletin adamı Cumhurbaşkanımızın da selamını getirdim." 

Konuşmanın ardından Yıldırım, vatandaşlarla sohbet ederek, fotoğraf çektirdi.

Yıldırım ve beraberindekiler daha sonra otobüsle buradan ayrıldı.

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