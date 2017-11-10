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Tek kollu infazcıdan Türkiye itirafı!

İzmir'de yakalanan DEAŞ'lı teröristin ilk ifadeleri ortaya çıktı

Tek kollu infazcıdan Türkiye itirafı!

İzmir'de yakalanan DEAŞ'lı teröristin ilk ifadeleri ortaya çıktı

10 Kasım 2017 Cuma 17:14
Tek kollu infazcıdan Türkiye itirafı!
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İZMİR'DE terör örgütü DEAŞ’a yönelik olarak 28 Ekim’den bu yana yapılan operasyonlarda toplam 23 kişi gözaltına alındı, 11’i tutuklandı, 5’i serbest bırakıldı. 7 şüphelinin işlemleri sürüyor.  Tutuklananlar arasında, DEAŞ saflarında ’Bixi’ makineli tüfek kullanan, infazlarda görev yapan, yanında bomba patlayınca sağ elini bileğinden kaybeden, bacağından ağır yaralanan Suriye uyruklu 17 yaşındaki M.S. de yer aldı. M.S.’nin, iyileştikten sonra Avrupa’ya kaçmak için İzmir’e geldiği, burada gizlendiği Suriyelilere ait evde yakalandığı belirtildi.

M.S. ile ilgili yeni detaylar da ortaya çıkıyor. Yabancı uyrukluların yoğun olarak bulunduğu bölgelerde denetimlerini arttıran ekipler, Konak ilçesi Yenişehir semtinde Suriyeli bir kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Polislere sahte kimlik gösteren kişinin Suriye vatandaşı 17 yaşındaki M.S. olduğu ortaya çıkarken, incelemelerde M.S.'nin ağabeyi B.S.'nin de Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alındığı tespit edildi.

"TÜRKİYE'DE EYLEM YAP TALİMATI"

M.S. polisteki ifadesinde, Suriye'de çatışma bölgelerinde bulunarak bir dönem muhaliflerin arasında Esad'a karşı savaştığını, bu çatışmalarda yaralanarak sağ elinin bilekten koptuğunu, daha sonra da DEAŞ'a katıldığını itiraf etti.

Örgütün bazı infazlarında görevlendirildiğini belirten M.S., DEAŞ'ın "Sana silah ve mühimmat verelim, Türkiye'ye giderek eylem yap" diye kendisine yönlendirmede bulunduğunu söyledi.

Bunu kabul etmeyerek Türkiye'ye kaçtığını öne süren 17 yaşındaki infazcı M.S., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı.

Öte yandan, DEAŞ'a yönelik 28 Ekim’den bu yana yapılan operasyonlarda toplam 23 kişinin gözaltına alındığı, 11’inin tutuklandığı 5’inin ise serbest bırakıldığı kaydedildi.

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Tek Kollu Infazc
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