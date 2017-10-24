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Tehdit davasında ilk kez ifade veren Sedat Peker'den şaşırtan talep

İnternet sitesi üzerinden vatandaşları tehdit ettiği gerekçesiyle hakkında 11 yıla kadar dava açılan Sedat Peker, ilk kez ifade vererek "Sözlerim ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilsin." dedi

Tehdit davasında ilk kez ifade veren Sedat Peker'den şaşırtan talep

İnternet sitesi üzerinden vatandaşları tehdit ettiği gerekçesiyle hakkında 11 yıla kadar dava açılan Sedat Peker, ilk kez ifade vererek "Sözlerim ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilsin." dedi

24 Ekim 2017 Salı 14:37
Tehdit davasında ilk kez ifade veren Sedat Peker'den şaşırtan talep
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İNTERNET sitesi üzerinde yazdığı yazıda, "Bu suça ortak olmayacağız" bildirisini imzalayanları tehdit ettiği gerekçesiyle hakkında, "Tehdit" ve "Suç işlemeye tahrik" suçlarından 11 yıla kadar dava açılan  Sedat Peker ifade verdi.

"TAMAMEN ELEŞTİRİ ANLAMINDA YAZILMIŞ SÖZLERDİR"

Davanın ilk duruşmasına katılmayan  Sedat Peker, dün avukatlarıyla birlikte  Anadolu Adliyesi'ne giderek davanın görüldüğü mahkemede suçlamalara karşı savunmasını yaptı. Peker'in ifadesinde, "Yazı benim iradem çerçevesinde internette kendi sayfamda yayınlanmıştır. Benim bu sözleri yayınlamamda herhangi bir şekilde suç işlemeye tahrik kastım yoktur. Tamamen eleştiri anlamında yazılmış sözlerdir" dediği öğrenildi.

"DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLSİN"

Beraatini isteyen Peker'in, "Benim eylemim düşünce özgürlüğü çerçevesinde değerlendirmelidir. Atılı suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum" ifadelerini kullandığı belirtildi.

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İstanbulSedat PekerGüncel
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