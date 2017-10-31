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Tefeci operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Mardin Emniyet Müdürlüğünce yapılan tefecilik operasyonunda 3 kişi adli mercilere sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak Midyat M tipi cezaevine gönderildi

Tefeci operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Mardin Emniyet Müdürlüğünce yapılan tefecilik operasyonunda 3 kişi adli mercilere sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak Midyat M tipi cezaevine gönderildi

31 Ekim 2017 Salı 07:51
Tefeci operasyonunda 3 kişi tutuklandı
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MARDİN Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü tefecilik yapıldığına dair yapılan şikayetler üzerine harekete geçti. Vatandaşları yaklaşık 5 Milyon TL dolandırdıkları ileri sürülen şahıslar gözaltına alındı. Sorgu işlemlerinin ardından Midyat Cumhuriyet Savcılığına getirilen M. D (28), M.Ş. A (41) ve İ. D (29) ‘Tefecilik ve nitelikli dolandırıcılık’ suçundan çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak Midyat M Tipi Cezaevine gönderildi.

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Mardin Emniyet MüdürlüğüTefeci OperasyonuMidyat
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