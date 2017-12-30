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Tefeci operasyonu: 10 kişi tutuklandı

Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ilçede tefecilik yaptığı iddia edilen kişilere yönelik olarak başlatılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 23 şüpheliden 10’u tutuklanırken 13’ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Tefeci operasyonu: 10 kişi tutuklandı

Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ilçede tefecilik yaptığı iddia edilen kişilere yönelik olarak başlatılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 23 şüpheliden 10’u tutuklanırken 13’ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

30 Aralık 2017 Cumartesi 12:41
Tefeci operasyonu: 10 kişi tutuklandı
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ELBİSTAN Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ilçede tefecilik yaptığı iddia edilen çoğunluğu esnaf toplam 27 kişi hakkında başlattığı soruşturma kapsamında, şüphelilerin ikamet ve işyerlerine eş zamanlı baskın düzenlendi. 26 Aralık 2017 Salı günü sabah erken saatlerde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, soruşturmada adı geçen 27 kişiden 21’i, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından gözaltına alındı. 120 polisin katılımı ile yapılan eş zamanlı operasyonda şüphelilerin, ev ve işyerlerinde çek-senet araması yapıldı.

Aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Soruşturma kapsamında 2 şüpheli daha gözaltına alındı. Hastanede olan 1 şüpheliyle birlikte gözaltında tutulanların sayısı 24’e ulaştı. Gözaltında tutulan şüphelilerden 23’ü, Elbistan Devlet Hastanesi’ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından, Adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadeleri alınan şüpheliler, gece geç saatlerde mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 10’u tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi. 13 şahıs ise adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı. Halen hastanede bulunan 1 şüphelinin de daha sonra mahkemeye çıkarılacağı bildirildi.

Hakkında gözaltı kararı bulunan diğer 3 kişinin de yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi. 

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Anahtar Kelimeler:
TefeciOperasyonElbistan
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