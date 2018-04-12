Tecavüzüne uğradığı kayınpederini öldürmüştü! Mahkeme karar verdi

BEYKOZ'DA genç bir kadın, ekonomik sorunlardan dolayı aynı evde yaşadığı kayınpederi tarafından defalarca tecavüze uğramıştı. Ardından dayanamayıp kayınpederini öldürmüş ardından polise itiraf etmişti. Tutuksuz yargılanan genç kadın, suçu meşru müdafaa sınırları içinde işlediği gerekçesi ile 1 sene sonra beraat etti.

TECAVÜZÜNE UĞRADIĞI KAYINPEDERİNİ ÖLDÜRMÜŞTÜ

Bir yıl önce Esma Y, tehditlerle defalarca tecavüzüne uğradığı kayınpederi Ahmet Y.'yi Beykoz'da aynı evde yaşadığı sırada silahla vurarak yaralamış ardından da polisi arayarak suçunu itiraf etmişti.

KAYINPEDERİ HAYATINI KAYBEDERKEN KADINA 18 YIL HAPİS İSTENDİ

Üç gün yoğun bakımda kalan Ahmet Y., yaşamını yitirirken gözaltına alınan Esma Y. de, "Haksız tahrik altında adam öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası ile yargılanıyordu.

ELTİSİ DE BENZER OLAYLAR YAŞADIĞINI MAHKEMEYE ANLATTI

1 yıldır süren duruşmada bugün tutuksuz sanık Esma Y.,ile Avukatı Aydın Mollaoğlu katıldı.

Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapan Esma Y'nin Avukatı Aydın Mollaoğlu, müvekkilinin ekonomik sorunlar nedeniyle birlikte yaşamak zorunda olduğu kayınpederinin cinsel tacizine maruz kaldığını söyleyerek, "Tacizin ötesinde tecavüz eylemleri süreklilik arz etti. 9 aylık çocuğu varken yine böyle iğrenç bir olaya maruz kaldı. Mağdur tarafı temsil eden herhangi bir kimsenin şu an burada olmaması savunmamızın haklılığını ortaya koymaktadır.

Eltisi müvekkilin başından geçenlere benzer hadiseler anlattı. Müvekkilin sosyo-kültürel durumunu suistimal ederek yapacağı eylemleri ifşa etmeyeceğini düşünerek yaptı. Müvekkilin ırzına yöneldi. Müvekkilin beraatini talep ediyorum" dedi.

"EŞİME ANLATIRSAM BENİ VE ÇOCUĞUMU ÖLDÜRECEKTİ"

Son sözü sorulan sanık Esma Y., beraatini talep etti. Bu sırada üye hakim Yaşar Kılınç sanık Esma Y.'ye, "Eşine söylemekten seni alıkoyan neydi" diye sordu. Kayınpederinin kendisini çocuğu ile tehdit ettiğini söyleyen Esma Y., "Bu nedenle eşime ve aileme söyleyemedim. Çok korkuyordum. Boğazıma defalarca bıçak dayadı. Sürekli beni tehdit ediyordu. Eşime bunu söylemiş olsaydım kendisi öldürürdü" dedi. Esma Y.'nin bunları anlatırken zorlanması üzerine mahkeme Başkanı Adem Kahriman, duruşma salonunda bulunan gazeteciler ve izleyicileri salondan çıkardı.

SALON BOŞALTILDIKTAN SONRA AĞLAYARAK ANLATTI

Gazeteciler ve izleyicilerin salondan çıkarılmasından sonra Esma Y.'nin defalarca kayınpederinin tecavüzüne uğradığını söylediği, bunu söylerken de gözlerinden yaş geldiği ve ağlamaya başladığı tutanaklara yazıldı.

"DEFALARCA TECAVÜZE UĞRADIM, DİRENEMEDİM"

Esma Y.'nin "Çok direniyordum ama karşı koyamıyordum. Gücüm yetmiyordu. Hiçbir şey yapamıyordum, kimseye söyleyemiyordum. Babam vefat etmişti, annem tekrar evlenip başka bir memlekette yaşamaya başlamıştı" dedi.

BERAAT KARARI OY ÇOKLUĞU İLE ALINDI

Mahkeme kısa bir aradan sonra kararını açıkladı. Oy çokluğu ile alınan kararda, "Tekrarı muhakkak olan eylemlerin bitmemiş sayılması gerektiği, dava konusu olayda tüm bu saldırıların aynen vuku bulduğu, zaruret sınırının aşılıp aşılmadığının araştırılması sırasında sanığın içinde bulunduğu ruh halinin, kişisel ve çevresel etkenlerin adil bir tarzla göz önünde bulundurulması, bu manada haksız saldırının halen ve meşru müdafaa anının varlığının geniş manada yorumlanması gerektiği, tekrar başlayacağı muhakkak olan bir saldırının başlamış, keza bitmemiş olmasına rağmen tekrarı muhakkak olduğundan henüz sona ermemiş sayılması gerektiğinin zorunlu olduğu, dava konusu olayda da maktulün sanığa yönelik her üç saldırısının da süreklilik arz ettiği, ve tekrarı yönünde de mani bir sebep olmadığı, tekrarının muhakkak ve beklenebilir olduğu, bu kabulün hakkaniyet ve nisfete (Adalet ve hak duygusu) uygun olduğu gözetilerek sanığın eyleminin meşru savunma kapsamında kaldığı anlaşılmakla beraatine" yazıldı.

"ÇOK VAHİM ŞEYLER YAŞAMIŞ ASLINDA"

Duruşmadan sonra gazetecilerin karar ilişkin sorusunu yanıtlayan Esma Y'nin avukatı Aydın Mollaoğlu, hak ve adalet için bu kararın böyle olması gerektiğini belirterek, "Bir kayınpederin gelinine karşı birden çok kez böyle davranışlarda bulunması bizim örf, adet ve kültürümüzle çok çelişen bir şey. Çok vahim şeyler yaşamış aslında. Ahlak, erdem, güzel değerlere bizim sahip çıkmamız lazım. Burada da mahkeme bunlara sahip çıktı" dedi.