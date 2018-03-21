Tecavüze uğrayıp vahşice öldürülmüştü! Cenazesi sahipsiz kaldı

DENİZLİ'DE tecavüz edildikten sonra öldürülen Kırgızistan uyruklu kadının hastane morgunda bekletilen cenazesinin alınması için hiç kimse başvuru yapmadı.

İŞÇİLER BELDEN AŞAĞISI ÇIPLAK KADIN CESEDİ BULDU

Pamukkale Mahallesi Kocaarık Mevkii'ndeki bir tarla yolundan geçen işçiler, stabilize yolda belden aşağısı çıplak olan kadının cesedini buldu.

Tecavüz Edip Üzerinden Otomobille Geçmişti! Kırgız Kadının Cenazesini Kimse Almadı

BOĞDUKTAN SONRA ÜZERİNDEN OTOMOBİLLE GEÇMİŞ

Jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemede, Kırgızistan uyruklu Yryskul Zheenbek Kyzy'nin boğazı sıkılarak öldürüldüğü, bacaklarının üzerinden de otomobille geçildiği tespit edildi.

Tecavüz Edip Üzerinden Otomobille Geçmişti! Kırgız Kadının Cenazesini Kimse Almadı

MORGA KALDIRILDI, CENAZEYİ KİMSE ALMADI

26 yaşındaki Yryskul Zheenbek Kyzy'nin cenazesi Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi morguna kaldırıldı.

Burada otopsi işlemleri devam eden Kyzy'nin cenazesinin alınması için herhangi bir başvurunun olmadığı öğrenildi.

KATİL, CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Tecavüz edildikten sonra boğularak öldürüldüğü belirlenen Kyzy'nin, bacaklarının üzerinden otomobille geçildiği de tespit edilmişti. Olayın katil zanlısı olarak gözaltına alınan Barış Ü. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.