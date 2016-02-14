Tecavüze uğrayacağını anlayınca...

7 AY önce yaşanan olayda Zeyno K., 2 gün boyunca hapsedildi. 18 yaşındaki İbo İ. ile ilişkiye zorlanan genç kız, kurtulmak için 3. kattan atladı. Birkaç kez ameliyat olan Zeyno K., korse ve koltuk değneklerine mahkûm yaşıyor.

"MAHALLEDE GÖRMÜŞ"



“Kendimi kötürüm gibi hissediyorum” diyen Zeyno K,. gözyaşları içinde yaşadıklarını şöyle anlattı: “Zorla bir araca bindirdiler. Ellerim bağlıydı. Sefaköy’de camı bile olmayan bir eve götürdüler. Evlenmem için tehdit ettiler. İbo’yu tanımıyorum. Beni mahallede görmüş... ‘Daha 15 yaşındayım, beni bırakın’ diye yalvarınca ‘Gelin yapmak için kaçırdık. Bizde kaçırılan kız geri verilmez’ dediler. Biri ‘İbo’nun karısı olacaksın, yoksa babanı vururuz’ diye tehdit etti. İbo’yla odada yalnız kaldık, ‘Kendini bana teslim et’ dedi. Ölürüm daha iyi diye düşündüm. Elime geçirdiğim vazoyla kafasına vurdum. Gözlerimi kapatıp balkondan atladım. Beni hastaneye götürüp bıraktılar. Kaza geçirdiğimi söylememi istediler.”

İbo İ. ve yakınları hakkında dava açıldığını belirten baba Fedai K. ise şikâyetinden asla vazgeçmeyeceğini söyledi.