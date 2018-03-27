Tecavüze uğradığını söyleyen kıza iftiradan gözaltı

EDİNİLEN bilgiye göre, Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde 14 Ağustos 2017'de Muhammet Reşit Yıldırım (17), hafif ticari araçta tabancayla vurularak öldürüldü. Olayın ardından tutuklanan Emrah B., kızı F.N.B.'nin maktulün tecavüzü sonucu hamile kaldığını öne sürmüştü.

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık Emrah B., ayrıldığı eşinin kendisini telefonla arayarak, “Kızımıza tecavüz eden Muhammet Reşit Yıldırım. Kızımızı kandırmış bir eve götürüp sahip olmuş” dediğini ileri süren Emrah B, "Kızıma 10 defa sordum. Bana her defasında Muhammet Reşit’in ismini verdi. Ben neden suçsuz bir insana bunu yapayım” dedi.

Sanığın tecavüze uğradığı ileri sürülen kızı F.N.B. de Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla duruşmaya katıldı. F.N.B. ise kürtajla alınan bebeğin babasının Reşit Yıldırım olmadığını söyledi. Babasının yengesinin yeğeni M.Ç. tarafından hamile bırakıldığını ileri süren F.N.B., "Öldürülen Muhammet ile cinsel ilişkiye de girmedim" dedi.

Babasından korktuğu için bunu söylemediğini anlatan F.N.B., "M.Ç.’ye bir şey olur, 'babam bir şey yapar diye korktum. O yüzden Muhammet Reşit’in ismini vermek zorunda kaldım. Onunla 3 ay arkadaşlığımız oldu. Özür dilerim, pişmanım" ifadesini kullandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, mahkemede, babasının öldürdüğü Muhammet Reşit Yıldırım’ın kendisine tecavüz etmediğini itiraf eden 15 yaşındaki F.N.B. hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Hatay’da bulunan şüpheli kız, “iftira” suçundan gözaltına alındı.