Tecavüzcüyü öldürdü cezası yarıya indirildi

SESVER cinayetin ardından kanlı kıyafetleri ve bıçakla polis merkezine giderek teslim oldu. Zonguldak 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde, ‘kasten öldürme’ suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan Deniz Sesver, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Duruşmada, sanık Sesver’in akıl sağlığı ve cezai ehliyetinin tam olduğuna dair Adli Tıp Kurumu raporu okundu. Son sözü sorulması üzerine pişman olduğunu söyleyen sanık Sesver, savunmasında İstanbul’da oturan Mustafa Özdemir’in kendisiyle zorla arkadaşlık kurduğunu, ilaçlı kolayla bayıltarak tecavüz ettiğini ve ardından alıkoyduğunu, Zonguldak’a kaçınca peşinden gelip, kaçırmak istediğinde cinayeti işlediğini ileri sürmüştü. Mahkeme cinayeti haksız tahrik altında işlediği kanaatine vardığı sanığa, duruşmalardaki iyi halini de gözeterek 12 yıl 6 ay hapis verdi.