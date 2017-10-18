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Tecavüzcüyü öldürdü cezası yarıya indirildi

Zonguldak’ta, geçen yıl 15 Ocak’ta, Karaelmas Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Deniz Sesver, daha önceden de tanıdığı ve en son kuzeninin düğünde karşılaşarak arkadaşlık kurduğu evli ve 2 çocuk babası Mustafa Özdemir’i, kendi evlerinin önünde 25 bıçak darbesiyle öldürdü

Tecavüzcüyü öldürdü cezası yarıya indirildi

Zonguldak’ta, geçen yıl 15 Ocak’ta, Karaelmas Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Deniz Sesver, daha önceden de tanıdığı ve en son kuzeninin düğünde karşılaşarak arkadaşlık kurduğu evli ve 2 çocuk babası Mustafa Özdemir’i, kendi evlerinin önünde 25 bıçak darbesiyle öldürdü

18 Ekim 2017 Çarşamba 08:03
Tecavüzcüyü öldürdü cezası yarıya indirildi
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SESVER cinayetin ardından kanlı kıyafetleri ve bıçakla polis merkezine giderek teslim oldu. Zonguldak 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde, ‘kasten öldürme’ suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan Deniz Sesver, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Duruşmada, sanık Sesver’in akıl sağlığı ve cezai ehliyetinin tam olduğuna dair Adli Tıp Kurumu raporu okundu. Son sözü sorulması üzerine pişman olduğunu söyleyen sanık Sesver, savunmasında İstanbul’da oturan Mustafa Özdemir’in kendisiyle zorla arkadaşlık kurduğunu, ilaçlı kolayla bayıltarak tecavüz ettiğini ve ardından alıkoyduğunu, Zonguldak’a kaçınca peşinden gelip, kaçırmak istediğinde cinayeti işlediğini ileri sürmüştü. Mahkeme cinayeti haksız tahrik altında işlediği kanaatine vardığı sanığa, duruşmalardaki iyi halini de gözeterek 12 yıl 6 ay hapis verdi.

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ZonguldakKaraelmas MahallesiDeniz SesverMustafa Özdemir
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