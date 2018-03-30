Tecavüzcü diye bağırıp kurşunladı, hırsını alamayıp cesedi bıçakladı

ÇANAKKALE'DE iskele meydanında bir kişi önce silahla vuruldu sonra göğsünden bıçaklandı. "Tecavüzcü" diye bağıran silahlı saldırganın 14 yaşında, ölenin ise 17 yaşında olduğu ortaya çıktı.

TARTIŞTIĞI GENCE 2 EL ATEŞ ETTİ

Çanakkale meydanda 17 yaşındaki İ.Ç. ile karşılaşan 14 yaşındaki M.İ., bir anda tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. M.İ., belinden çıkardığı tabanca ile İ.Ç.'ye iki el ateş etti. Başından vurulan İ.Ç., kanlar içinde yere düştü.

HIRSINI ALAMAYIP YERDE YATAN GENCİ BIÇAKLADI

Hırsını alamayan M.İ., yerde yatan İ.Ç.'nin göğsüne ekmek bıçağı sapladı. Olayı gören vatandaşların çığlığını duyan polis ekipleri kısa sürede olay yerine geldi.

Tecavüzcü Diye Bağırıp Dehşet Saçtı! 14 Yaşındaki Çocuk, Genci Önce Kurşunladı Sonra Bıçakladı

Elindeki tabancayı yere bırakarak teslim olan M.İ., hemen etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINIRKEN "TECAVÜZCÜ" DİYE BAĞIRDI

Korku dolu bakışlar arasında 'tecavüzcü' diyerek küfreden M.İ., Çanakkale Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Yaşanan gelişmelerin ardından polis ekipleri, bölgeyi güvenlik şeridiyle kapattı.

Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri İ.Ç.'nin öldüğünü belirledi. Daha sonra Cumhuriyet Savcısı olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.