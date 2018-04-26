TDP'den miniklere ders

ALANYA İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği ekipleri, yürütmekte oldukları "Öğrencilerle bir ders saati” projesi kapsamında Şehit Coşkun Nazilli İlkokulu ana sınıfında öğrenim gören öğrencilere ders verdi. Derste yaklaşık 30 öğrenciye yaş gruplarına göre kişisel güvenlik, trafik kuralları, polislik mesleğinin tanıtımı gibi konular ekipler tarafından aktarıldı. Ders sonunda polis miniklere boyama kitabı hediye etti.

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