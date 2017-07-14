Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

TBMM önünde şüpheli valiz! İçinden çıkanlar şok etti

Sabah saatlerinde TBMM önüne bırakılan şüpheli valiz, paniğe neden oldu. Başkentte kısa süreliğine hayatı felç eden valizin içinden çamaşır çıktı

TBMM önünde şüpheli valiz! İçinden çıkanlar şok etti

Sabah saatlerinde TBMM önüne bırakılan şüpheli valiz, paniğe neden oldu. Başkentte kısa süreliğine hayatı felç eden valizin içinden çamaşır çıktı

14 Temmuz 2017 Cuma 10:43
TBMM önünde şüpheli valiz! İçinden çıkanlar şok etti
banner404

BAŞKENTTE Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önüne bırakılan şüpheli valiz, polis ekiplerini alarma geçirdi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla provokasyonlara karşı teyakkuza geçen polis ekipleri, çevrede kuş uçurtmadı.

VALİZİN ETRAFINA ŞERİT ÇEKİLDİ

Sabah saatlerinde TBMM  Dikmen Kapısı ve  Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın arasındaki  Dikmen Caddesi üzerinde yol kenarında duran valizi gören TBMM görevlileri, durumdan şüphelenerek polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede bölgeye gelen polis ekipleri, şüpheli valizin etrafını şerit çekerek kapattı ve vatandaşları valizden uzak durmaları konusunda uyardı. TBMM'nin girişindeki güvenlik kameralarının görüntülerini izlemeye alan polis ekipleri, çantayı cadde üzerine bırakan şahsı tespit etti ve şahsın bulunması için çalışma başlattı.

VALİZİN İÇİNDEN ÇAMAŞIR ÇIKTI

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla provokasyonlara karşı teyakkuza geçen polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.  Dikmen Caddesi çift taraflı olarak araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Kısa süre sonra olay yerine gelen bomba imha uzmanları, şüpheli valiz üzerinde incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmaların ardından valizin içinden çamaşır çıktı. Caddenin tekrar trafiğe açılmasıyla birlikte hayat normale döndü.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Deniz Kuvvetleri KomutanlığıTürkiye CumhuriyetiTürkiyeÇankayaDikmen
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zincirleme kaza: 3’ü polis 7 yaralı
Zincirleme kaza: 3’ü polis 7 yaralı
Trafik kazası: 6 yaralı
Trafik kazası: 6 yaralı
Boş arazide ceset bulundu!
Boş arazide ceset bulundu!

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim