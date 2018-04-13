TBMM'de kabul edildi: Ormanlar satışa çıkarılıyor

SÖZCÜden Erdoğan Süzer'in haberine göre ormanlardaki canlı, dikili ağaçları da ‘orman ürünü' kabul edilip satışa sunulmasıyla Türkiye'deki ormanlar büyük şirket ve holdinglere 5 yıl süreyle satacak. Söz konusu madde, muhalefetin eleştirilerine rağmen Meclis'ten geçti.

Yeni düzenlemeyle birlikte, artık ormanlardaki canlı ve dikili ağaçlar ‘orman ürünü' sayılarak piyasaya sunulacak. Bugüne kadar bir ağacın orman ürünü olabilmesi için Orman Genel Müdürlüğü tarafından işlenip ‘tomruk' haline getirilmesi gerekiyordu.

Tasarının Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen 13. maddesine göre, artık Orman Genel Müdürlüğü ormanları gençleştirmek ya da seyreltmek amacıyla orman ağaçlarını kendisi kesip, işleyip satmayacak. Bunun yerine, seyreltme veya gençleştirme yapmak istediği ormanları ihaleyle en çok parayı veren şirket ve holdinglere 5 yıllığına tahsis edecek. Tahsis süresi bittikten sonra aynı firma aynı yeri eğer isterse tekrar alabileceği gibi daha verimli gördüğü başka bir ormanlık alanı da yine ihaleyle 5 yıllığına alabilecek. Ormanı ihaleyle alan şirketler, önceden işaretlenmiş canlı ağaçları diledikleri zaman kesip diledikleri gibi işleyecek ya da satacaklar.



'BIRAKIN VATANDAŞI, AYIYI BİLE SOKMAZLAR'

Düzenlemeye alan ya da bölge sınırlaması konulmadığı için şirketler değerli ormanlarını seçip 5 yıl boyunca sahiplenebilecekler. Tahsisi bir holdinge verilmiş ormana başka hiç kimse giremeyecek. Konuyu değerlendiren yapan bir orman kooperatifi yöneticisi, “Ülkenin bütün ormanlarının holdingler tarafından paylaşılmasının önü açıldı. Ormanı alan holdingler artık kendi bölgelerine bırakın vatandaşı isterlerse ayıyı bile sokmazlar” dedi.

Orman Bakanı Veysel Eroğlu, devletin ormandaki ağacı kendi kesip tomruk haline getirmesi halinde ortaya büyük bir maliyet çıktığını, bu işi özel sektörün yapması halinde maliyetlerin düşeceğini söylemiş, MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek de bu gerekçeye, “Özel sektör maliyet hesabı yapamayacak kadar enayi mi” sözleriyle karşı çıkmıştı.