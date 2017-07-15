Taziyeye giden aile kaza yaptı: 3 ölü, 3 yaralı

EDİNİLEN bilgiye göre, Erzurum’dan taziye için Kars’a gittikleri öğrenilen Yüksel Geçener yönetimindeki 25 SK 154 plakalı panelvan, Horasan ilçesine 8 kilometre kala sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyere saplandı. Kazada otomobil hurda yığınına dönerken araç içerisinde bulunan Ferzende Geçener, Güvercin Geçener ve Nuran Geçener olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan sürücü Yüksel Geçener, yolcular Makbule Geçener ve Semra Geçener ise Horasan Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Erzurum’a sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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