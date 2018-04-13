Tatil beldesinde yangın faciası! Otobüs, 35 yolcusu varken alev aldı

OTOBÜS KULLANILAMAZ HALE GELDİ Ekiplerin müdahalesi ile söndürülen yangında tur otobüsü kullanılmaz hale geldi. Polis, demir yığınına dönen otobüsteki yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

YOLCULAR TAHLİYE EDİLİRKEN, YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ İhbar üzerine olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekipleri 3 arazöz ve 1 su tankeriyle otobüsü kısa sürede saran alevlere müdahale etti.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.