Tatil beldesinde yangın faciası! Otobüs, 35 yolcusu varken alev aldı

BALIKESİR'DE, içinde 35 yolcunun bulunduğu tur otobüsü, seyir halindeyken motor bölümünden alev aldı. Yolcular tahliye edilirken, alevlerin sardığı otobüs kullanılamaz hale geldi.
TUR OTOBÜSÜ İÇİNDE 35 YOLCUSU VARKEN ALEV ALDI
Ayvalık ilçesi Sarımsaklı mevkiinde Bülent Kantekin yönetimindeki içinde 35 yolcu bulunan tur otobüsünün motor bölümü, seyir halindeyken alev aldı. Durumu fark edip aracı hemen sağa çeken sürücü Kantekin, 35 yolcuyu tahliye etti.
YOLCULAR TAHLİYE EDİLİRKEN, YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
İhbar üzerine olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekipleri 3 arazöz ve 1 su tankeriyle otobüsü kısa sürede saran alevlere müdahale etti.
OTOBÜS KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Ekiplerin müdahalesi ile söndürülen yangında tur otobüsü kullanılmaz hale geldi. Polis, demir yığınına dönen otobüsteki yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.
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