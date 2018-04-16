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Tatil beldesinde sezon başlarken şok manzara!

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Fethiye Ölüdeniz'de sezon başlangıcında iş makinelerinin plaja girmesi hem yerli ve yabancı turistlerin hem de turizmcilerin canını sıktı.

Tatil beldesinde sezon başlarken şok manzara!

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Fethiye Ölüdeniz'de sezon başlangıcında iş makinelerinin plaja girmesi hem yerli ve yabancı turistlerin hem de turizmcilerin canını sıktı.

16 Nisan 2018 Pazartesi 09:07
Tatil beldesinde sezon başlarken şok manzara!
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HAVALARIN ısınmasıyla hareketlenmeye başlayan tatil beldelerinde deniz sezonu yavaş yavaş açılıyor.

Turizmcilerin hazırlıklara başladığı tatil cennetlerinden Fethiye Ölüdeniz'de erkenci tatilcilerin keyif yaptığı Belceğiz Plajı'ndaki iş makineleri şaşırttı.

Bir tarfta yerli ve yabancı turistler güneşlenirken bir tarafta da Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin iş makineleri, arıtma tesisiyle ilgili altyapı çalışması yapıyor.

Tam sezon başlarken Ölüdeniz Jandarma Karakolu karşısında altyapı çalışması yapan makinelerin plaja girmesi turistlerin yanı sıra turizmcilerin de canını sıktı. Bazı turistler plajdaki bu manzaranın fotoğrafını çekti.

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TürkiyeFethiye ÖlüdenizIş Makinelerinin Plaja Girmesi
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