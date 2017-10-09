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Tartıştığı sürücüyü öldürdü, 'Hepimiz öleceğiz' dedi!

Konya'da 26 yaşındaki Orhan Kingütmez, iddiaya göre, kırmızı ışıkta aracına arkadan çarpan otomobildeki 17 yaşındaki A.Ç. ile tartıştı

Tartıştığı sürücüyü öldürdü, 'Hepimiz öleceğiz' dedi!

Konya'da 26 yaşındaki Orhan Kingütmez, iddiaya göre, kırmızı ışıkta aracına arkadan çarpan otomobildeki 17 yaşındaki A.Ç. ile tartıştı

09 Ekim 2017 Pazartesi 13:29
Tartıştığı sürücüyü öldürdü, 'Hepimiz öleceğiz' dedi!
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A.Ç, tartışma sırasında Kingütmez'i vücudunun 4 yerinden bıçaklayarak öldürdü. 2.20 promil alkollü olduğu belirlenen A.Ç., Kingütmez'in öldüğünü öğrenince polise, ''Ne yapayım öldüyse öldü. Hepimiz öleceğiz" dedi. 
Olay, dün saat 22.45 sıralarında merkez Meram İlçesi Ahmet Özcan Caddesi'nde meydana geldi. Market işleten Orhan Kingütmez 42 FLG 36 plakalı hafif ticari aracıyla kırmızı ışıkta beklerken, ehliyetsiz Serkan Yıldırım'ın kullandığı 42 PY 367 plakalı Otomobil, arkadan çarptı. Araçtan inen Orhan Kingütmez, 18 yaşındaki Yıldırım ve yanında bulunan A.Ç. ile tartışmaya başladı.
 
BIÇAKLA KOVALADI 
Tartışma sırasında A.Ç., yanında taşıdığı bıçakla Orhan Kingütmez'e saldırmak istedi. Bunun üzerine kaçan Kingütmez, cadde üzerinde bulunan parkın duvarından atlarken yere düştü. Peşinden koşan A.Ç., Orhan Kingütmez'i yakalayıp, biri göğsünden olmak üzere vücudunun 4 yerinden bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan evli ve 1 yaşındaki 1 çocuk babası Kingütmez, çağrılan ambulansla kaldırıldığı Konya eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Orhan Kingütmez'in kanlar içinde yerde yatması ve şüphelilerin kaçışı, çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
 
SALDIRGAN ALKOLLÜ ÇIKTI 
Olayın ardından kaçan sürücü Serkan Yıldırım ve arkadaşı A.Ç., polis tarafından kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan sürücü Serkan Yıldırım'ın 1.50, A.Ç.'nin de 2.20 promil alkollü olduğu tespit edildi. 
Yıldırım, polise verdiği ilk ifadesinde, ''Önümüzde durdu. Sonra sürücü araçtan inip 'Bana çarptınız' dedi. Sürücü benimle konuşurken arkadaşım A.Ç., arabadan inip  bıçakla saldırmaya başladı" dedi.
 
'NE YAPAYIM ÖLDÜYSE; HEPİMİZ ÖLECEĞİZ'
'Sustalı' diye tabir edilen bıçakla cinayeti işleyen A.Ç. ise Kingütmez'in öldüğünü öğrenince polise, ''Ne yapayım öldüyse öldü; hepimiz öleceğiz" dedi. A.Ç., 18 yaşından küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. 
Serkan Yıldırım'ın kullandığı aracın annesi adına kayıtlı olduğu ve trafikten men edildiği; kendisi ve annesine 'Ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmak, kullandırmak'tan para cezası uygulanacağı belirtildi. İki şüphelinin de sorgusu sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
KonyaOrhan Kingütmezİddia
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