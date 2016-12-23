Tartıştığı kız arkadaşını bıçakladı

EDİNİLEN bilgiye göre, olay Bartın’ın Kozcağız beldesinde bugün saat 13.00 sıralarında meydana geldi. H.Ö. (35) isimli şahıs, tartıştığı kız arkadaşı Y.Ş.’yi (18) bıçak darbeleriyle yaraladı. Bıçaklanan genç kız 112 acil sağlık ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı. Ekmek bıçağı ile genç kızı bıçaklayan H.Ö., jandarma tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.