Tartıştığı eşinin yüzüne biber gazı sıktı

EDİNİLEN bilgiye göre, Selçuk Mahallesi’ndeki evlerinde T.S (50), karısı B.S (44) ile tartışmaya başladı. Sözlü tartışmanın ardından B.S, elindeki biber gazını aniden kocası T.S'nin yüzüne sıktı. Biber gazının yanıcı etkisiyle sersemleyen T.S ve B.S karakolluk oldu. Emniyete getirilen çift, birbirlerinden şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

