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Tartıştığı eşinin yüzüne biber gazı sıktı

Kadın, tartıştığı eşinin yüzüne biber gazı sıkınca çift karakolluk oldu

Tartıştığı eşinin yüzüne biber gazı sıktı

Kadın, tartıştığı eşinin yüzüne biber gazı sıkınca çift karakolluk oldu

03 Ocak 2018 Çarşamba 20:21
Tartıştığı eşinin yüzüne biber gazı sıktı
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EDİNİLEN bilgiye göre, Selçuk Mahallesi’ndeki evlerinde T.S (50), karısı B.S (44) ile tartışmaya başladı. Sözlü tartışmanın ardından B.S, elindeki biber gazını aniden kocası T.S'nin yüzüne sıktı. Biber gazının yanıcı etkisiyle sersemleyen T.S ve B.S karakolluk oldu. Emniyete getirilen çift, birbirlerinden şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
 

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Anahtar Kelimeler:
Tartıştığı EşiBiber Gazı
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