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Tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü

Kahramanmaraş’ta şizofren hastası genç, tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü

Tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü

Kahramanmaraş’ta şizofren hastası genç, tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü

18 Ekim 2017 Çarşamba 08:27
Tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü
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ALINAN bilgiye göre; Dulkadiroğlu İlçesine bağlı Sakarya Mahallesi 29. Sokak üzerinde ailesiyle birlikte yaşayan şizofren hastası Recep Özdil (26), tartıştığı 57 yaşındaki babası Aydın Özdil’i bıçaklayarak öldürdü. Evde yaşayan kardeşi M. Özdil’in ihbarı üzerine harekete geçen cinayet büro ekipleri, Aydın Özdil’in vücuduna aldığı çok sayıda bıçak darbesiyle olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Yine şizofren hastası annesinin yanında babasını öldüren Recep Özdil, polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Aydın Özdil’in cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı. 

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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraşşizofren Hastası
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