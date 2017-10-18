Tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü

ALINAN bilgiye göre; Dulkadiroğlu İlçesine bağlı Sakarya Mahallesi 29. Sokak üzerinde ailesiyle birlikte yaşayan şizofren hastası Recep Özdil (26), tartıştığı 57 yaşındaki babası Aydın Özdil’i bıçaklayarak öldürdü. Evde yaşayan kardeşi M. Özdil’in ihbarı üzerine harekete geçen cinayet büro ekipleri, Aydın Özdil’in vücuduna aldığı çok sayıda bıçak darbesiyle olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Yine şizofren hastası annesinin yanında babasını öldüren Recep Özdil, polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Aydın Özdil’in cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.