Tartıştığı adamı omuzundan bıçaklayıp kaçtı

EDİNİLEN bilgilere göre Burhaniye Mahallesinde akşam saatlerinde kavga çıktı. Müftülük binası önünde çıkan kavgada iddiaya göre daha önceden aralarında husumet olan iki şahıs önce sözlü tartışmaya başladı. Ardından şahıslardan biri cebinden çıkardığı bıçakla R. İ. adlı şahsı omzundan yaraladı. Olay yerine polis ve 112 acil ambulans ekipleri sevk edildi. Yaralı R. İ. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken Polis ekipleri R. İ.’yi bıçaklayarak kaçan şahsın peşine düştü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.