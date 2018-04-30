Tartışma cinayetle bitti, 40 yıllık karısını çekiçle öldürdü

Olay, Çöplü Mahallesi 2. Madam Çıkmazı 5 numaralı evde meydana geldi. Ali Bicil, bu sabah saatlerinde Çarşı Polis Karakolu Amirliği'ne giderek, eşini kafasına çekiçle vurarak öldürdüğünü söyledi. Bicil'in gösterdiği adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yatakta kanlar içinde yatan Hanife Bicil'in başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğünü belirledi.

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