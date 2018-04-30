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Tartışma cinayetle bitti, 40 yıllık karısını çekiçle öldürdü

Çorum'da eşi tarafından başına çekiçle vurulan kadın yaşamını yitirdi. 64 yaşındaki katil koca "Tartıştık, başına çekiçle vurdum" dedi

Tartışma cinayetle bitti, 40 yıllık karısını çekiçle öldürdü

Çorum'da eşi tarafından başına çekiçle vurulan kadın yaşamını yitirdi. 64 yaşındaki katil koca "Tartıştık, başına çekiçle vurdum" dedi

30 Nisan 2018 Pazartesi 13:51
Tartışma cinayetle bitti, 40 yıllık karısını çekiçle öldürdü
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ÇORUM'DA Ali Bicil (64), 40 yıllık eşi Hanife Bicil'i (64) başına çekiçle vurarak öldürdü.

Olay, Çöplü Mahallesi 2. Madam Çıkmazı 5 numaralı evde meydana geldi. Ali Bicil, bu sabah saatlerinde Çarşı Polis Karakolu Amirliği'ne giderek, eşini kafasına çekiçle vurarak öldürdüğünü söyledi. Bicil'in gösterdiği adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yatakta kanlar içinde yatan Hanife Bicil'in başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğünü belirledi.

"TARTIŞTIK, BAŞINA ÇEKİÇLE VURDUM"

Ali Bicil'in ifadesinde, "Tartıştık, kavga ettik. Başına çekiçle vurdum" dediği öğrenildi. Ali Bicil, gözaltına alınırken, Hanife Bicil'in cansız bedeni Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
çorumCinayetTartışmaHanife Bicil
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