Tarsuslu şehidin babaevine ateş düştü

İSTİKAM Üsteğmen Ozan Olgu Köreke’nin (27) şehit düştüğü haberi ailesinin yaşadığı Mersin’in Tarsus ilçesine ateş düşürdü. Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Şevket Can, Kıdemli Albay Erdal Altay ile çok sayıda protokol üyesi, Köreke’nin ailesinin yaşadığı Yeni Ömerli Mahallesi İstiklal Caddesi Kısmet Apartmanı kat 5’de bulunan daireye gelerek acı haberi verdi. Oğlunun şehit olduğu haberini alan anne Aydanur Köreke’yi yakınları ve komşuları sakinleştirmeye çalıştı. Semt pazarında alışveriş yaparken haberi alan baba Hüseyin Köreke ise eve gelirken yakınları tarafından koluna girilerek getirildi.

6 yıllık asker olan Üsteğmen Ozan Olgu Köreke’nin babaevine ve evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Köreke çiftinin 2 çocuğundan biri olan şehit Üsteğmen Ozan Olgu Köreke’nin 3 yıl önce eşi Esma ile evlendiği öğrenildi.