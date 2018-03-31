Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kahvenin Bilinmeyen Faydaları Ortaya Çıktı: Atardamarları Temizliyor...
Kahvenin Bilinmeyen Faydaları Ortaya Çıktı:...
Bahar temizliği yapanlara uyarı
Bahar temizliği yapanlara uyarı
Doktordan hacamat uyarısı
Doktordan hacamat uyarısı
Alanya - Antalya Hava Durumu - 1 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...

Tarlada erkek cesedi bulundu..!

Adana'da tarlada 17 yaşındaki bir gence ait erkek cesedi bulundu

Tarlada erkek cesedi bulundu..!

Adana'da tarlada 17 yaşındaki bir gence ait erkek cesedi bulundu

31 Mart 2018 Cumartesi 19:39
Tarlada erkek cesedi bulundu..!
banner404

ALINAN bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Şambayadı Mahallesi'nde  tarladaki ağaç altında bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu  polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, bu kişinin 17 yaşındaki Deniz Munzur Altun  olduğunu ve öldüğünü tespit etti.

Ekipler çevrede yaptıkları incelemelerde, Altun'un cesedinin yanında çakmak gazı kutusu olduğunu gördü.

Hırsızlık suçundan ve uyuşturucu kullanımından emniyette kaydı olduğu  belirtilen Altun'un aynı mahalledeki bir yetiştirme yurdunda barındığı öğrenildi.


Ceset, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasının  ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
AdanaTarla
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kaza yapan otomobil ortadan ikiye ayrıldı!
Kaza yapan otomobil ortadan ikiye ayrıldı!
Türkiye'den flaş Kardak açıklaması
Türkiye'den flaş Kardak açıklaması
Bonzai kullanan gencin içler acısı hali
Bonzai kullanan gencin içler acısı hali

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim