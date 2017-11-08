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Alanya'da feci kaza! 1 yaralı
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Tarım işçilerini taşıyan minibüs kayalıklara çarptı: 9 yaralı

Tarım işçilerini taşıyan minibüsün kayalıklara çarpması sonucu meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı

Tarım işçilerini taşıyan minibüs kayalıklara çarptı: 9 yaralı

Tarım işçilerini taşıyan minibüsün kayalıklara çarpması sonucu meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı

08 Kasım 2017 Çarşamba 21:11
Tarım işçilerini taşıyan minibüs kayalıklara çarptı: 9 yaralı
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EDİNİLEN bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Diyarbakır karayolu 20'inci kilometresindeki Yedikuyu kırsal mahallesinde meydana geldi. Sarımsak tarlasında eve dönen işçileri taşıyan 63 S 1588 plakalı minibüs, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun kenarındaki kayalıklara çarptı. Kazada işçilerden 2’si ağır 9 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. 

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Anahtar Kelimeler:
Tarım IşçileriMinibüs
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