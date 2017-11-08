Tarım işçilerini taşıyan minibüs kayalıklara çarptı: 9 yaralı

EDİNİLEN bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Diyarbakır karayolu 20'inci kilometresindeki Yedikuyu kırsal mahallesinde meydana geldi. Sarımsak tarlasında eve dönen işçileri taşıyan 63 S 1588 plakalı minibüs , ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun kenarındaki kayalıklara çarptı. Kazada işçilerden 2’si ağır 9 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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