Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 27°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
109926
ALTIN
173.476
DOLAR
4.0743
STERLİN
5.6797
EURO
4.9697
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 25 Nisan 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Karatay'dan yeni çıkış! Sağlıklı bildiğimiz içecek alkolden farksızmış
Karatay'dan yeni çıkış!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 25 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Apple, Ucuz Fiyata iPhone Çıkaracak
Apple, Ucuz Fiyata iPhone Çıkaracak

Tarihi kuyudan vahşet çıktı! Genç kızı öldürüp üzerini kapatmışlar

Mardin Midyat'ta tarihi kuyunun içinden 20 yaşında bir gen kızın cesedi çıktı. Çevredekiler kızın 2 ay önce kaybolduğunu söyleyince jandarma durumu yalanlayan kızın ailesini gözaltına aldı

Tarihi kuyudan vahşet çıktı! Genç kızı öldürüp üzerini kapatmışlar

Mardin Midyat'ta tarihi kuyunun içinden 20 yaşında bir gen kızın cesedi çıktı. Çevredekiler kızın 2 ay önce kaybolduğunu söyleyince jandarma durumu yalanlayan kızın ailesini gözaltına aldı

25 Nisan 2018 Çarşamba 10:46
Tarihi kuyudan vahşet çıktı! Genç kızı öldürüp üzerini kapatmışlar
banner404

MARDİN'İN Midyat ilçesine bağlı Tulgalı köyü yakınındaki eski bir kuyuda kadın cesedi bulundu. Cesedin İkizdere köyü Otluk mezrasında ikamet eden 20 yaşında bir kıza ait olduğu belirlendi. Genç kızın annesi, babası, amcası, eniştesi ve ablaları gözaltına alındı. Genç kızın öldürüldükten sonra 1 metre derinliğinde olan eski tarihi kuyuya atıldığı ve üzerinin taşla kapatıldığı tespit edildi.

ÇOBANLAR KUYUDAN GELEN AĞIR KOKUYU FARK ETTİ

Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Tulgalı köyü yakınlarında eski bir kuyunun çevresinden ağır kokular gelmesi üzerine çobanlar taşla dolu kuyuyu açtı. Taşların kaldırılmasının ardından cesetle karşılaşan çobanlar muhtara haber verdi.

CESEDİN 20 YAŞINDAKİ BİR KIZA AİT OLDUĞU BELİRLENDİ

Muhtar ise Yayvantepe Jandarma Karakol Komutanlığı'nı aradı. Olay yerine ulaşan jandarma ve kurtarma ekipleri tamamen açtıkları kuyudan çürümüş kadın cesedi çıkardı. Cesedin yaklaşık 2 aylık ve 20 yaşındaki Gülpınar Kızılkaya'ya ait olduğu belirlendi.


KIZ ÖLDÜRÜLDÜKTEN SONRA KUYUYA ATILIP ÜZERİ TAŞLA KAPATILMIŞ

Genç kızın öldürüldükten sonra 1 metre derinliğinde olan kuyuya atıldığı ve üzerinin taşla kapatıldığı tespit edildi. Kızılkaya'nın ailesinin İkizdere köyü Otluk mezrasında ikamet ettiği ve göçer oldukları öğrenildi. Genç kızın cesedi, eniştesi tarafından teşhis edildi.

KAYBOLDUĞUNU YALANLAYAN AİLESİ GÖZALTINA ALINDI

Gülpınar Kızılkaya'nın kayıp olduğunun 1-2 ay önce çevre köylerde konuşulduğu, ailenin ise öyle bir şeyin olmadığını söylediği öne sürüldü. Genç kızın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili Midyat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, Gülpınar Kızılkaya'nın annesi, babası, amcası, eniştesi ve ablalarının gözaltına alındığı bildirildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
MardinMidyat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kontrolden çıkan halk otobüsü park halindeki araçları biçti
Kontrolden çıkan halk otobüsü park halindeki araçları biçti
Maganda kurşunuyla ölüme müebbet hapis cezası
Maganda kurşunuyla ölüme müebbet hapis cezası
Yunuslardan görsel şölen
Yunuslardan görsel şölen

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner481

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim