Tarihi konak kül oldu

EDİNİLEN bilgiye göre, akşam saatlerinde Hüseyin Çelebi Mahallesi Taşminare Sokağı’nda Selahattin Yılmaz’a ait iki katlı tarihi Değirmencioğlu Konağı’nda kimse olmadığı sırada yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle gelen olay yerine gelen Safranbolu Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Kısa sürede bütün konağı saran alevler, yaklaşık 1 saat süren çalışmaları sonucu söndürüldü. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, yangınla ilgili inceleme başlattı.

Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Fatih Ürkmezer, tüm çabalara rağmen 150 yıllık tarihi konağı kurtaramadıklarını söyledi. Can kaybı yaşanmamasının tek tesellileri olduğunu belirten Ürkmezer, konağın ahşap olmasının yangını hızlandırdığını kaydederek, “Yangın haberini alır almaz bütün ekipleri buraya sevk ettik. Maalesef Safranbolu’nun güzelliği olan bu ev yangın sonrası yok oldu. Bütün müdahalelere rağmen konak tamamen yandı. Hem emniyet hem de itfaiye ekipleri gerekli raporları çıkaracak. Bizde bundan sonrasına dönük tedbirlerimizi alacağız. Safranbolu için önem arz eden konaklardan bir tanesi. Dikkatsizlik mi, elektrik kaçağı mı rapor sonrası ortaya çıkacak” dedi.