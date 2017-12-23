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Tarihi karar! Belediye otobüsünde temasa, 2 yıl hapis cezası

İzmirli hemşire, otobüste yan koltukta oturan gençten kendisini taciz ettiği gerekçesiyle şikayetçi oldu. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi, gence cinsel saldırı suçundan 2 yıl hapis cezası verdi

Tarihi karar! Belediye otobüsünde temasa, 2 yıl hapis cezası

İzmirli hemşire, otobüste yan koltukta oturan gençten kendisini taciz ettiği gerekçesiyle şikayetçi oldu. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi, gence cinsel saldırı suçundan 2 yıl hapis cezası verdi

23 Aralık 2017 Cumartesi 14:04
Tarihi karar! Belediye otobüsünde temasa, 2 yıl hapis cezası
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BELEDİYE otobüsü ve metrolar başta olmak üzere toplu taşıma araçlarında özellikle erkeklerin, oturma yerlerini gereksiz yere işgal etmesi sonucu zaman zaman yaşanan tartışmalarla ilgili yargıdan çok konuşulacak bir karar çıktı.

İzmir'de M.T.A. isimli erkeğin, A.T. isimli kadını, tüm uyarılara rağmen bacağını değdirerek taciz etmesiyle ilgili İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 15. Ceza Dairesi, hapis cezası verdi.

Daire, üç çocuk babası 37 yaşındaki M.T.A'yı 2 yıl hapis cezasına çarptırdı. Ancak Daire sanığın sabıkasız olması nedeniyle hükmün açıklanmasının ertelenmesini kararlaştırdı.

EVİNE GİDİYORDU

Olay, 15 Temmuz 2016 tarihinde Konak ilçesi Alsancak semtinde yaşandı. Nöbetten çıkan 36 yaşındaki hemşire A.T, Montrö'den Bornova yönüne giden ESHOT'a ait belediye otobüsüne bindi.

A.T. otobüste, orta sıralardaki ikili koltuğun birine oturan M.T.A'nın yanındaki boş yere oturdu.

Ancak birkaç dakika sonra M.T.A. bacaklarını açarak A.T'ye temas etmeye başladı. A.T'nin bir bacağıyla sürekli olarak bacağına dokunmasından rahatsız olan A.T, M.T.A'yı uyardı.

Ancak, M.T.A'nın bacaklarına temas etmeye devam etmesi üzerine A.T. bu defa yüksek sesle uyarıda bulundu. Bunun üzerine olaya diğer yolcular ve otobüs şoförü müdahale etti.

POLİSİ ARADI

Bu sırada A.T. telefonla polisi arayarak yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen polis, Alsancak Garı yakınında durduğu araç içindeki A.T. ile tacizci M.T.A'yı karakola götürdü.

A.T. otobüs içinde bu kişinin kendisine temas yoluyla tacizde bulunduğunu iddia ederek şikayetçi oldu. Savcılığın talimatıyla karakolda ifadesi alınan ve suçlamaları kabul etmeyen M.T.A. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Birkaç ay sonra 27. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk mahkeme sonrası bir fabrikada işçi olarak çalışan üç çocuk babası M.T.A. beraat etti.

KARAR BOZULDU

Ancak dava, A.T'nin itirazı üzerine, bir üst mahkeme olan Bölge Adliye Mahkemesi'ne geldi. 15. Ceza Dairesi Başkanı hakim Erdal Baytemir, duruşma neticesinde tarihi bir karara imza attı.

Baytemir, M.T.A'nın uyarılara rağmen yapmayı sürdürdüğü bacak temasını, TCK nın 102/1- 2c. maddesinde düzenlenen sarkıntılık düzeyinde cinsel saldırı suçu olarak kabul edip, ilk derece mahkemesinin beraat kararını kaldırdı.

Baytemir, A.T'nin 2 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Ancak takdiri indirim uygulanan sanık için sabıkasız olması nedeniyle verilen hükmün açıklanmasının ertelenmesine karar verildi.

ÖRNEK BİR KARAR

İzmirli avukat Fatih Kanmaz, "Bu tüm Türkiye'de örnek olacak tarihi bir karar. Karar, bu şekilde oturup kadınları rahatsız eden kendini bilmez olarak nitelendirilebilecek kişilere karşı ders olacak bir nitelikte" dedi.

(Kaynak: Yeni Asır)

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