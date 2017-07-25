Tarihi kale yakınında orman yangını

EDİNİLEN bilgiye göre, yangın Kozan Kalesi tarihi surlarının bulunduğu çalılık ve ağaçlık bölümde başladı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına Kozan Orman İşletmesine ait 20 arazöz, 6 ilk müdahale aracı, bir helikopter ve 350 personel ile Kozan ve Adana Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye araçları müdahale etti.

Uzun süre uğraşılan yangın dört yönde ilerledi. Kozan Orman İşletme Müdürü Veysel Önen de olay yerine gelerek ekipleri yönlendirdi. Önen, "Yangında tahminimiz 10 hektarlık ormanlık alan kül oldu. Yangın dört yönde ilerlerken ekiplerimizin müdahalesi ile üç yönü söndürüldü. Yangın şu an bir yönde devam ediyor. Ekiplerimizin yangına müdahalesi devam ediyor. Yangının büyük bir bölümü söndürüldü. Söndürülen alanlarda ise soğutma çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Öte yandan, yangın nedeniyle tarihi Kozan Kalesi’nde yoğun bir şekilde duman bulutu oluştu. Kalede gezi amacıyla bulunan ve dinlenen vatandaşlar ise yangına müdahaleyi izlediler.