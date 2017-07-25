Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Tarihi kale yakınında orman yangını

Adana’nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınında 10 hektar alan kül oldu

Tarihi kale yakınında orman yangını

Adana’nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınında 10 hektar alan kül oldu

25 Temmuz 2017 Salı 18:05
Tarihi kale yakınında orman yangını
banner404

EDİNİLEN bilgiye göre, yangın Kozan Kalesi tarihi surlarının bulunduğu çalılık ve ağaçlık bölümde başladı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına Kozan Orman İşletmesine ait 20 arazöz, 6 ilk müdahale aracı, bir helikopter ve 350 personel ile Kozan ve Adana Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye araçları müdahale etti.

Uzun süre uğraşılan yangın dört yönde ilerledi. Kozan Orman İşletme Müdürü Veysel Önen de olay yerine gelerek ekipleri yönlendirdi. Önen, "Yangında tahminimiz 10 hektarlık ormanlık alan kül oldu. Yangın dört yönde ilerlerken ekiplerimizin müdahalesi ile üç yönü söndürüldü. Yangın şu an bir yönde devam ediyor. Ekiplerimizin yangına müdahalesi devam ediyor. Yangının büyük bir bölümü söndürüldü. Söndürülen alanlarda ise soğutma çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Öte yandan, yangın nedeniyle tarihi Kozan Kalesi’nde yoğun bir şekilde duman bulutu oluştu. Kalede gezi amacıyla bulunan ve dinlenen vatandaşlar ise yangına müdahaleyi izlediler.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 25.07.2017 18:08
Anahtar Kelimeler:
Orman YangınıAdana
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zincirleme kaza: 3’ü polis 7 yaralı
Zincirleme kaza: 3’ü polis 7 yaralı
Trafik kazası: 6 yaralı
Trafik kazası: 6 yaralı
Boş arazide ceset bulundu!
Boş arazide ceset bulundu!

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim