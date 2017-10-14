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Tarihi iskelede yangın!

Tarihi Rumeli Hisarı İskelesi'nde yangın çıktı. Alev alev yanan iskeleyi söndürmek için itfaiye ekipleri müdahale ediyor

Tarihi iskelede yangın!

Tarihi Rumeli Hisarı İskelesi'nde yangın çıktı. Alev alev yanan iskeleyi söndürmek için itfaiye ekipleri müdahale ediyor

14 Ekim 2017 Cumartesi 10:18
Tarihi iskelede yangın!
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İSTANBUL Sarıyer'de bulunan Tarihi Rumeli Hisarı İskele Restoran'ın çatısında yangın çıktı. Ahşap binanın çatısından yükselen alevler henüz kontrol altına alınmazken, yangına ilçeden gelen çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Edinilen bilgilere göre, yangın sabah saat 08.00 sıralarında Rumeli Hisarı Caddesi’nde bulunan Tarihi Rumeli Hisarı İskele Restoran'ın yan tarafında bulunan büfede çıktı.

Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve daha sonra yan taraftaki tarihi restoranın çatısına sıçrayan yangın, binanın ahşap olması nedeniyle kısa sürede tüm çatıyı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, alev alev yanan çatıya müdahale etti.

Söndürme çalışmalarına İstinye, Ortaköy, Beşiktaş ve Sarıyer’den gelen itfaiye ekipleri destek verirken, ahşap binada yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, tarihi restoranda büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

İtfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmaları sürerken polis olayla ilgili inceleme başlattı. 

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Anahtar Kelimeler:
Hisarı İskelesiYangın
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